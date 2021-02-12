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Аэрофлот возобновил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" возобновил продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву, сообщила компания.

Билеты в одну сторону стоят 10 200 рублей, включая все сборы. Они доступны для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) с постоянной регистрацией в регионе.

Льготные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

В середине января "Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на перелеты с Дальнего Востока и внутри ДФО из-за окончания субсидий. Компания обещала возобновить ее, когда поступят новые субсидии.

Программа субсидирования перелетов с Дальнего Востока составляет 5,8 миллиарда рублей. Она была доступна только для определенных категорий пассажиров: граждан России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица и многодетные семьи.

В конце января правительство выделило дополнительные пять миллиардов рублей на авиаперевозки пассажиров на Дальний Восток. С февраля субсидируемые билеты могут купить все жители ДФО.

Аэрофлот Дальний Восток

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