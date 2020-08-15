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Написанная полицейской дубинкой картина "Беларусь" продана за 3 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Художник из Новосибирска Артем Лоскутов, ныне живущий в Москве, продал с аукциона картину "Беларусь", написанную полицейской дубинкой, сообщил сам художник в твиттере.

"Холст продан анонимно за 3 миллиона рублей, об отправке денег белорусам расскажу", - написал Лоскутов.

Ранее он пообещал, что половину вырученных от продажи картины средств отправит на помощь жителям Белоруссии, пострадавшим в ходе акций протеста после президентских выборов.

Картина размером 40 на 60 сантиметров представляет собой горизонтальные красные полосы, нанесенные ударами по холсту полицейской дубинкой. Сам художник называет такой способ создания картин "дубинопись". Стартовая цена на аукционе составляла 1 рубль.

Артем Лоскутов известен в Новосибирске как создатель ежегодного первомайского молодежного шествия с элементами абсурдистского карнавала "Монстрация", которое проходит в Новосибирске с 2004 года. В последующем к проведению акции присоединились некоторые другие города Сибири. В апреле 2011 года Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация". Акция, которую местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".

Белоруссия Артем Лоскутов

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