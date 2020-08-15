Губернатор Ямала сообщил о выздоровлении после COVID-19

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, который в конце июля сообщил о заражении новой коронавирусной инфекцией, выздоровел.

"Получил два отрицательных теста подряд, что дает возможность вернуться к полноценной работе", - написал он на своей странице в инстаграме.

Артюхов также поделился, что "в целом, чувствует себя хорошо".

Уже с понедельника губернатор отправится в поездку по региону.

Губернатор ЯНАО сообщил 31 июля в соцсети, что заразился новой коронавирусной инфекцией. Он отметил, что находится дома и чувствует себя нормально, несмотря на первые симптомы болезни: небольшую температуру и слабость.

Повторное тестирование на коронавирус Артюхов должен был пройти на этой неделе "для того, чтобы понять, какой результат дает лечение". В пресс-службе губернатора "Интерфаксу" уточняли, что глава региона переносит заболевание в легкой форме, "практически без симптомов".