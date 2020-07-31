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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:39Заразились
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Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил о том, что заразился коронавирусом. Тест он сдал 30 июля и получил положительный результат.

Пандемия коронавируса

"В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - написал он в инстаграме.

Артюхов предупредил, что отменяет запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам региона.

Он также сообщил, что заболеваемость COVID-19 на Ямале снизилась вдвое, количество новых выявляемых случаев снизилось с 200 до 100 в среднем в день. По официальным данным, в ЯНАО за последние сутки коронавирусом заразились 112 человек.

Хроника 09 января – 31 июля 2020 годаПандемия коронавируса
ЯНАО Дмитрий Артюхов коронавирус

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