Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил о том, что заразился коронавирусом. Тест он сдал 30 июля и получил положительный результат.

"В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - написал он в инстаграме.



Артюхов предупредил, что отменяет запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам региона.

Он также сообщил, что заболеваемость COVID-19 на Ямале снизилась вдвое, количество новых выявляемых случаев снизилось с 200 до 100 в среднем в день. По официальным данным, в ЯНАО за последние сутки коронавирусом заразились 112 человек.