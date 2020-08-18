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Учения военной полиции пройдут на всей территории России

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Военная полиция Вооруженных сил РФ в соответствии с планом боевой подготовки проведет с 18 по 21 августа на всей территории страны специальные учения "Страж-2020", сообщает Минобороны.

"По замыслу, учения пройдут в два этапа, в ходе которых будут проверены готовность военнослужащих военной полиции к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

В учениях, которые пройдут под руководством начальника Главного управления военной полиции, примут участием органы управления и подразделения военной полиции трех военных округов и Северного флота, информирует военное ведомство. Всего к учениям будут привлечены более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники, отмечается в сообщении.

"В ходе учений Главным управлением военной полиции с привлечением специалистов высших военных учебных заведений Вооруженных сил будут испытаны возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских", - говорится в пресс-релизе.

Военнослужащие Центрального военного округа будут выступать в качестве посредников - наблюдать за действиями обучаемых и оценивать их умения и навыки.

Минобороны РФ

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