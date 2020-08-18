Курские врачи отправили в морг живую пациентку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Врачи Горшеченской ЦРБ в Курской области ошибочной посчитали пожилую пациентку умершей и отправили в морг. На следующее утро там ее обнаружили живой.

Как сообщает комитет здравоохранения Курской области, по данному факту проводится проверка.

Сейчас пожилая женина переведена на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

По данным местных СМИ, пенсионерка поступила в райбольницу с болями в животе. Как пишут "Курские известия", у пациентки заподозрили непроходимость кишечника. В ходе операции обнаружили злокачественную опухоль и метастазы. Как пишет издание со ссылкой на источник, проходимость кишечника восстановили, но после операции у женщины была зафиксирована клиническая смерть. Её реанимировали 30-40 минут, но безуспешно. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался и признаков жизни не было. Врачи констатировали смерть.

После этого пациентку отправили в морг, где утром пришедший медик увидел, что женщина жива.

Источник пояснил изданию, что в районных больницах зачастую отсутствует оборудование, которое способно зафиксировать мозговую активность. Именно такие технологии точно определяют, жив человек или мёртв. В районах смерть определяют по внешним признакам. Если сердце ударит один раз в минуту, то доктор это может и не услышать, констатируют "Курские вести".