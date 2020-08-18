Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 881 858+209 672

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Врачи Горшеченской ЦРБ в Курской области ошибочной посчитали пожилую пациентку умершей и отправили в морг. На следующее утро там ее обнаружили живой.

Как сообщает комитет здравоохранения Курской области, по данному факту проводится проверка.

Сейчас пожилая женина переведена на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

По данным местных СМИ, пенсионерка поступила в райбольницу с болями в животе. Как пишут "Курские известия", у пациентки заподозрили непроходимость кишечника. В ходе операции обнаружили злокачественную опухоль и метастазы. Как пишет издание со ссылкой на источник, проходимость кишечника восстановили, но после операции у женщины была зафиксирована клиническая смерть. Её реанимировали 30-40 минут, но безуспешно. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался и признаков жизни не было. Врачи констатировали смерть.

После этого пациентку отправили в морг, где утром пришедший медик увидел, что женщина жива.

Источник пояснил изданию, что в районных больницах зачастую отсутствует оборудование, которое способно зафиксировать мозговую активность. Именно такие технологии точно определяют, жив человек или мёртв. В районах смерть определяют по внешним признакам. Если сердце ударит один раз в минуту, то доктор это может и не услышать, констатируют "Курские вести".

Курская область

Новости

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Пандемия коронавируса

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Минпросвещения отдало на откуп регионам решение о масках для учителей

Минпросвещения отдало на откуп регионам решение о масках для учителей

Глава "Аэрофлота" призвал строить в РФ аэропорты для лоукостеров

Глава "Аэрофлота" призвал строить в РФ аэропорты для лоукостеров
Пандемия коронавируса

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке"

Эксперты призвали не сравнивать Крым с зарубежными курортами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');