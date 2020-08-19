Очнувшаяся в морге курская пенсионерка умерла в больнице

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Скончалась пожилая пациентка, которую врачи Горшеченской ЦРБ в Курской области ошибочной посчитали умершей и отправили в морг, где на следующее утро ее обнаружили живой.

"Скончалась 81-летняя пациентка, госпитализированная в областную больницу из Горшеченского района. Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", - говорится в сообщении администрации региона. Проверка, инициированная комитетом в Горшеченской ЦРБ, продолжается. О ее результатах станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина была переведена на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

Комитет здравоохранения Курской области и СУ СКР по региону организовали проверку.

По данным местных СМИ, пенсионерка поступила в райбольницу с болями в животе. После проведенной операции у женщины наступила клиническая смерть, были сделаны реанимационные мероприятия, по завершении которых ее посчитали умершей и отправили в морг.