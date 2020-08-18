Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Во время пандемии россияне страдали от плохой воды и скопления мусора

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Более половины россиян (53%) за период распространения коронавируса стали считать актуальной для себя экологической проблемой плохое качество водопроводной воды в местах их проживания.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВЦИОМ и Фонда национальной энергетической безопасности, поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что ровно столько же респондентов говорят, как об актуальной для себя экологической проблеме, о скоплении мусора, который либо вообще не убирается, либо вывозится несвоевременно.

Согласно опросу, загрязнение воздуха, как актуальную экологическую проблему в местах своего проживания отмечают 66% россиян.

По данным ВЦИОМ, не видят особых проблем с качеством водопроводной воды 44% респондентов, 46% считают для себя актуальной проблему с уборкой и вывозом мусора, и треть сограждан (33%) не жалуются на грязный воздух в местах своего проживания.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 26 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд отказался признать потерпевшим работодателя жертвы ДТП с Ефремовым

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Пандемия коронавируса

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Минпросвещения отдало на откуп регионам решение о масках для учителей

Минпросвещения отдало на откуп регионам решение о масках для учителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');