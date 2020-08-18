Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 18.08В России 932 493+4 748В мире 21 881 858+209 672

Обвиняемый в убийстве девушек на горе Уктус отказался от суда присяжных

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Инженер из Екатеринбурга, которого обвиняют в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, отказался от суда присяжных, хотя ранее сам об этом просил. Его дело будет рассматривать судья Андрей Минеев единолично, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Процесс будет открытым и начнется 31 августа. Арест обвиняемому продлен на полгода.

Жертв подсудимого нашли на склоне горы грибники утром 26 августа 2018 года. Одна девушка погибла на месте, вторую увезли в больницу с огнестрельной раной головы. Она умерла через несколько дней.

34-летнего инженера задержали по подозрению в причастности к двойному убийству в декабре 2019 года. Полиция его выявила по информации о том, что он купил детали к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Он признался в убийстве и рассказал, что готовил его около месяца, а жертв выбрал случайно. По данным полиции, перед тем, как совершить преступление, он ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым.

Екатеринбург Свердловский областной суд Уктус МВД

Новости

В Перми вынесли приговор фигурантам дела "о кукле Путина"

Пандемия коронавируса

"Алмаз-Антей" изобрел систему для дистанционного лечения COVID-19

Во время пандемии россияне страдали от плохой воды и скопления мусора

Пандемия коронавируса

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки 4 748 новых заболевших коронавирусом

Курские врачи отправили в морг живую пациентку

МВД запретило штрафовать неоднократно за одно и то же превышение скорости

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке
Пандемия коронавируса

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Министр энергетики Новак заразился коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');