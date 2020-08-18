Обвиняемый в убийстве девушек на горе Уктус отказался от суда присяжных

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Инженер из Екатеринбурга, которого обвиняют в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус, отказался от суда присяжных, хотя ранее сам об этом просил. Его дело будет рассматривать судья Андрей Минеев единолично, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Процесс будет открытым и начнется 31 августа. Арест обвиняемому продлен на полгода.

Жертв подсудимого нашли на склоне горы грибники утром 26 августа 2018 года. Одна девушка погибла на месте, вторую увезли в больницу с огнестрельной раной головы. Она умерла через несколько дней.

34-летнего инженера задержали по подозрению в причастности к двойному убийству в декабре 2019 года. Полиция его выявила по информации о том, что он купил детали к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Он признался в убийстве и рассказал, что готовил его около месяца, а жертв выбрал случайно. По данным полиции, перед тем, как совершить преступление, он ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым.