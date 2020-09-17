Для екатеринбуржца, расстрелявшего девушек на горе Уктус, запросили пожизненный срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Свердловский облсуд назначить пожизненное лишение свободы обвиняемому в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда, приговор обвиняемому будет объявлен 29 сентября.

Как сообщалось, убийство было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года. Обе девушки получили огнестрельные ранения. Одна из них погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

Предполагаемый преступник, работавший инженером на одном из местных предприятий, был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Мужчина дал признательные показания. По информации полиции, екатеринбуржец готовил преступление около месяца - ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым.