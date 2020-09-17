Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:36Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

Для екатеринбуржца, расстрелявшего девушек на горе Уктус, запросили пожизненный срок

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил Свердловский облсуд назначить пожизненное лишение свободы обвиняемому в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда, приговор обвиняемому будет объявлен 29 сентября.

Как сообщалось, убийство было совершено поздним вечером 25 августа 2018 года. Обе девушки получили огнестрельные ранения. Одна из них погибла на месте, вторая скончалась в больнице на следующий день.

Предполагаемый преступник, работавший инженером на одном из местных предприятий, был задержан полицией 9 декабря 2019 года. Найти его удалось после информации о покупке им составляющих частей к пневматической винтовке 6,35 калибра. Из такого же оружия были убиты девушки.

Мужчина дал признательные показания. По информации полиции, екатеринбуржец готовил преступление около месяца - ездил на велосипеде к месту будущей расправы, тестировал винтовку, делал съемку территории при помощи квадрокоптера.

Экспертиза признала его вменяемым.

Екатеринбург Уктус

Новости по теме

Новости

Законопроект о прогрессивном НДФЛ внесен в Госдуму

Подозреваемого в поджоге наркоклиники задержали в 100 км от Красноярска

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

ЦБ разрешил пополнять анонимные кошельки для проездных до апреля 2021 года

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

Государству достались сотни домов и почти 2 тысячи участков двух подмосковных чиновников

Государству достались сотни домов и почти 2 тысячи участков двух подмосковных чиновников

Отменен заочный арест россиянки, трижды голосовавшей по Конституции РФ в Израиле

Пандемия коронавируса

Прививку от короновируса вакциной "Вектора" придется обновлять

Пандемия коронавируса

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ

Песков заявил об отсутствии планов усилить карантинные меры в РФ
Пандемия коронавируса

В Минпросвещения заявили о единичных случаях COVID-19 в школах

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');