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В Приморье объявлено экстренное предупреждение из-за ливней

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Приморье, ливни и сильный ветер могут осложнить паводковую обстановку, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"По данным Приморского управления гидрометеослужбы, в связи с влиянием активных фронтальных разделов днём 19 августа в Приморье местами ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее", - говорится в сообщении.

В отдельных районах возможны грозы и ветер порывами до 18 м/с.

Непогода может привести к подъему уровня воды в реках западных и центральных районов края от 10 до 30 см, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий на трассах местного и федерального значения, вызвать нарушения в работе системы ЖКХ.

Также сильные дожди могут подтопить пониженные участки местности.

Спасатели рекомендуют не выезжать из населенных пунктов, не отправляться в турпоходы, на рыбалку, владельцам катеров и лодок советуют не выходить в море.

Отдыхающим на побережье необходимо переместиться в безопасные места.

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