Уволился главврач курской больницы, из которой живую пациентку отправили в морг

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главный врач Горшеченской ЦРБ в Курской области уволился по собственному желанию по окончании проверки, организованной после инцидента с пожилой пациенткой, по ошибке отправленной в морг. Об этом сообщает комитет информации и печати областной администрации.

Служебную проверку в медучреждении инициировал областной комитет здравоохранения.

"Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

После проведенной проверки главный врач больницы Роман Кондратенко по собственному желанию написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 10 сентября.

Как сообщалось, 81-летняя пенсионерка поступила в райбольницу с болями в животе. После проведенной операции у женщины наступила клиническая смерть, были сделаны реанимационные мероприятия, по завершении которых ее посчитали умершей и отправили в морг.

Впоследствии пожилая женщина была переведена на лечение в Курскую областную клиническую больницу, где позднее скончалась.