ТЦ и детсад в Петропавловске-Камчатском эвакуировали после сообщения об угрозе взрывов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров и детсада эвакуировали во вторник в Петропавловске-Камчатском из-за сообщений о минировании этих зданий, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД России по Камчатскому краю.

"Сообщение о взрывных устройствах, якобы находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров и в одном из детсадов города поступили во вторник утром", - сказал начальник отдела информации и общественных связей управления Денис Голуб.

Он подчеркнул, что здания обследуют специалисты полиции, других силовых ведомств, кинологи с собаками.

"Информация о том, что здания якобы заминированы, проверяется", - сказал Голуб.