Следствие попросило поместить депутата Мосгордумы под домашний арест

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы получил ходатайство следствия о домашнем аресте для депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, которого 20 августа задержали по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фракция КПРФ в Мосгордуме назвала преследование депутата политически мотивированным и пообещала его защитить, в том числе с помощью юристов и адвокатов партии. Они также отметили, что на партию во всех регионах оказывается давление.

"Мы уверены, что преследование нашего товарища по фракции используется для очернения фракции и Коммунистической партии в целом, а нарушения процессуальных прав Олега Шереметьева говорят о политических мотивах преследования. Мы требуем справедливого, открытого и объективного разбирательства!", - говорится в их заявлении.

Шереметьева фракция охарактеризовала как "последовательного сторонника социализма, справедливости и демократических преобразований в обществе".

Депутату предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 со. 159 УК).

Следствие считает, что он с ноября 2019 года по февраль раз в месяц составлял и подавал в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 000 до 600 000 рублей за выполнение заданий особой важности или сложности. Помощнику он говорил, что эти деньги полагаются официально не оформленным помощникам, и их надо снимать со счета и передавать ему. На самом деле депутат эти деньги присваивал, полагает следствие. Общую сумму хищений в СК оценили в 2 млн рублей.