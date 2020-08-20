"Алмаз-Антей" впервые покажет систему ПВО "Антей-4000"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Около 30 дочерних обществ ВКО "Алмаз-Антей" представят свою продукцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Подмосковье.

Некоторые образцы вооружений будут открыто продемонстрированы впервые. Одна из новинок - система ПВО "Антей-4000", говорится в сообщении пресс-службы концерна, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

В октябре 2016 года источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе сообщил "Интерфаксу", что концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил работы по подготовке экспортного варианта зенитной ракетной системы нового поколения С-300В4.

Источник отметил, что "экспортный вариант С-300В4 - ЗРС "Антей-4000", несомненно, вызовет большой интерес за рубежом, так как по техническим характеристикам эта система значительно превосходит ближайших конкурентов".

Преимущества "Антея-4000"

Ранее генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что новая ЗРС способна поражать баллистические и аэродинамические цели и покрывает расстояния до 400 километров. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Отмечалось, что практически все составные части С-300В4 выполнены на современной элементной базе. Технические характеристики в сравнении с предыдущим поколением систем С-300В и С-300ВМ (экспортный вариант - "Антей-2500") значительно улучшены.

По оценке специалистов, несмотря на то, что при создании С-300В4 конструкторы концерна заимствовали отдельные решения систем предыдущего поколения, это фактически новая система.