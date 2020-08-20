Северный флот подтвердил открытие нового острова у берегов Новой Земли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспедиция Северного флота (СФ) подтвердила открытие нового острова в заливе Вилькицкого (архипелаг Новая Земля), обнаруженного ранее исследовательской группой российских школьников с помощью спутникового наблюдения, сообщает пресс-служба СФ в четверг.

"Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти новый остров во льдах ледника и произвести его фотографирование. В данный момент из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной", - говорится в сообщении.

Открытие подтвердили исследователи, действующие у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире МБ-12, который шел по маршруту арктического исследователя Владимира Русанова. Само географическое открытие сделала исследовательская группа школьников под руководством доцента РУДН Алексея Кучейко.

"По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный", - сообщает флот.

Размеры острова – 410 на 200 метров, его площадь превышает 5,5 га.