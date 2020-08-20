Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

РФ запросила данные с зарубежных спутников из-за наводнения на Дальнем Востоке

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" запросил данные с иностранных спутников дистанционного зондирования Земли по запросу МЧС России в связи с наводнением на Дальнем Востоке, сообщает в четверг госкорпорация.

"В среду, 19 августа 2020 года, по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам в целях мониторинга силами орбитальной группировки участников Хартии крупномасштабного наводнения в Амурской области, Еврейской автономной области, а также Хабаровском и Приморском краях", - сообщил "Роскосмос".

В госкорпорации заявили, что "Роскосмос" и Научный центр оперативного мониторинга Земли поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России для своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

Амурская область

Сильные ливни стали причиной паводка, который затронул десятки населенных пунктов в нескольких районах Приамурья. По данным на четверг на территории области подтоплено 25 домов, 837 приусадебных участков, 16 участков дорог.

Количество подтопленных из-за сильных ливней подворий в Амурской области за сутки увеличилось более чем на сотню, в зоне паводка остаются 36 населенных пунктов, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Октябрьском и Серышевском районах жилые дома освободились от воды, подтопленными на территории области остаются 25 частных домов. Количество подтопленных приусадебных участков увеличилось за сутки на 109, прирост зафиксирован в Благовещенске, в Ромненском и Серышевском районах. Всего на территории области подтоплено 837 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Частично подтоплены восемь муниципальных образований, два городских округа и шесть районов.

За сутки от воды освободилось шесть участков автомобильных дорог местного значения (три в Серышевском районе, два в Свободненском и один в Благовещенске). Подтопленными остаются 16 участков Благовещенске, в Ромненском, Октябрьском, Свободненском и Серышевском районах.

В Ромненском районе, где от дождевого паводка пострадало 12 населенных пунктов, работают специалисты аэромобильной группировки и оперативной группы ГУ МЧС России по Амурской области.

В пункте временного размещения в Благовещенске на базе гостиницы "Спартак" находятся два человека. В превентивных целях подготовлено еще два ПВР в селах Ромны и Пригородное Белогорского района общей вместимость до 75 человек.

Движение по автомобильному мосту в пригороде Благовещенска Амурской области затруднено из-за проседания части моста и образовавшейся трещины, которая протянулась вдоль всего полотна. По предварительной оценке, подмыло основание одной из плит моста, часть сооружения значительно просела. В пресс-службе мэрии города сообщили, что мост в Верхнеблаговещенском, который проложен через местный ручей и соединяет Благовещенск и Благовещенский район, пострадал из-за резкого повышения уровня воды.

Роскосмос Дальний Восток

Новости

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

Пресс-секретарь Навального сообщила, что к нему не пускают жену и врача

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

В Минздраве сказали, что Навальный остается в естественной коме

Путину сообщили о госпитализации Навального в результатах мониторинга СМИ

Источник уточнил, что Навального подключили к ИВЛ ради перестраховки

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Пресс-секретарь Навального сообщила о намерении полиции осмотреть его багаж

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска на 1 млн рублей

Врачи не нашли травм у Навального

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Сторонники мятежного схимонаха без него пришли к епархии на "крестный ход"

Испытания российских беспилотников без водителя перенесли на 2021 год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');