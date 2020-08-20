Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Около 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку, несмотря на снижение процентной ставки по продукту, заявил генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку", - заявил Мутко на рабочем совещании "Единой России" по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья для граждан.

Он добавил, что необходимо развивать и другие инструменты, такие как индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рынок аренды, а также создание инфраструктуры в регионах.

Сегодня порядка 75% строящегося жилья приобретается по ипотеке. Кроме того, в среднем порядка 1 млн семей прибегают к этому инструменту ежегодно.

Банки РФ в январе-июне 2020 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1 трлн 440,1 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество выданных за первое полугодие кредитов увеличилось по сравнению с январем-июнем прошлого года на 4,4% (601,1 тыс. против 575,5 тыс.).

Средневзвешенная ипотечная ставка в РФ с учетом реализации льготных программ опустится ниже 8% уже в 2020 году вместо запланированного ранее нацпроектом 2024-го, заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.