За сутки в 85 регионах России выявлено 4 870 случаев COVID-19

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 870, сообщает оперштаб. Этот показатель держится ниже отметки в 5 тыс. шестой день подряд.

Всего в стране на сегодня 946 976 эпизодов коронавируса.

В Москве 690 новых случаев COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1160 выздоровевших.

В Петербурге 181 заболевший, в Московской области - 151, в Ставропольском крае - 132.

Скончались за сутки 90 человек с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 189.

Выздоровело 761 330 пациентов, в том числе 5 817 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 169 457.