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Пикеты сторонников Навального прошли на юге России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Одиночные пикеты в рамках поддержки госпитализированного в четверг в Омске оппозиционера Алексея Навального прошли в Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре.

Пикеты в поддержку Навального в Ростове-на-Дону начались в 17:00 возле Публичной библиотеки и на улице Садовой. Также представители штаба Навального в Ростове-на-Дону сообщили о том, что пикеты прошли в Азове.

Также акции в поддержку Навального прошли у здания краевой администрации Краснодаре и на Аллее Героев в Волгограде.

Как сообщили агентству "Интерфакс" представители региональных штабов Навального, все акции прошли без задержаний.

Навальному стало плохо накануне в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Он остается в коме. Соратники предполагают, что Навального могли отравить. По данным Ярмыш, Навальный в четверг ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска.

Алексей Навальный Ростов-на-Дону Волгоград Краснодар

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