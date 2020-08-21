Омские медики не рекомендуют перелет Навальному, но считают возможным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Немецкие врачи согласились, что экстренная транспортировка оппозиционера Алексея Навального не нужна и может ухудшить состояние, но она возможна, заявил главврач Омской больницы Александр Мураховский.

"Наши немецкие коллеги ознакомились со всем комплексом данных, они согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более, что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей А.А.Навального. Однако на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается", - сказал Мураховский "Интерфаксу".

По его словам, "поскольку Навальный продолжает оставаться без сознания, вся эта информация была сообщена его супруге, как законной представительнице".

"Мы не рекомендуем авиаперелёт, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов", - сказал главврач.

В четверг, 20 августа, Навальный был госпитализирован в омскую больницу после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован.

Утром 21 августа Мураховский сообщил журналистам, что Навальный останется в их больнице до стойкой стабилизации его состояния. Однако вечером врач сообщил "Интерфаксу", что медики не рекомендуем авиаперелёт, но жена Навального настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Поэтому омские врачи считают, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов.

Немецкие медики прибыли в Омск для транспортировки Навального и посетили его в больнице.

В настоящее время оппозиционер находится в коме, на аппарате ИВЛ. Ядов в его организме не нашли. Основной диагноз на данный момент - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ.