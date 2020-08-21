В Вологде с затонувшего теплохода эвакуировано 25 человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Прогулочный теплоход "Капитан Артюшин" затонул в Вологде, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня в 22.00 поступила информация о том, что в г. Вологда на р. Вологда у Кремлевской площади затонуло судно - "Капитан Артюшин", 1973 года постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с затонувшего судна на берег было перевезено 25 человек, в том числе один ребенок.

"Погибших, пострадавших нет", - уточняется в сообщении.

"В настоящее время судно находится под водой, расстояние до берега около 20 м, глубина около двух м", - добавили в пресс-службе.