Танк "Армата" получил экспортный паспорт

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Танк "Армата" (разработка концерна "Уралвагонзавод") получил документы, которые позволяют вести переговоры о его экспорте, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации Ростех на форуме "Армия-2020"

"Государство, на вооружение которого поступит этот танк, сможет значительно увеличить боевой потенциал своих танковых подразделений", - отметили в госкорпорации.

Там заявили, что разработчиками "Арматы" решена задача значительного улучшения всех боевых характеристик.

"В результате мы получили бронемашину, существенно превосходящую по своим возможностям и параметрам все существующие танки мира. Среди главных преимуществ: высокая мобильность, защищенность экипажа и могущество вооружения", - сообщили в "Ростехе".

В июне источник сообщил "Интерфаксу", что в России идет работа по определению экспортного облика танка "Армата". По словам источника, экспорта "Арматы" не стоит ждать до выполнения обязательств перед Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", концерн "Уралвагонзавод" разработал тяжелую гусеничную платформу "Армата". На ее базе создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Техника на платформе "Армата" проходит испытания.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.