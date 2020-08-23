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На петербуржца завели дело за выброшенный в урну флаг России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Жителя Санкт-Петербурга подозревают в надругательстве над флагом РФ, которое произошло в День Государственного флага России, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, накануне утром в полицию поступило сообщение о том, что у дома 75 по улице Тамбовской неизвестный бросил в урну государственный флаг РФ. Спустя несколько минут у одного из соседних домов по подозрению в этом был задержан 35-летний мужчина.

Как добавил собеседник агентства, предположительно, подозреваемый снял флаг с крепления на стене дома и бросил в урну.

Он уточнил, что флаг на месте полицейские не обнаружили. Как выяснилось, его достал из урны работник жилищно-коммунальной службы и отнес в помещение ЖКС, сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Официальным комментарием пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфакс" пока не располагает.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

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