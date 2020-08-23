На петербуржца завели дело за выброшенный в урну флаг России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Жителя Санкт-Петербурга подозревают в надругательстве над флагом РФ, которое произошло в День Государственного флага России, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, накануне утром в полицию поступило сообщение о том, что у дома 75 по улице Тамбовской неизвестный бросил в урну государственный флаг РФ. Спустя несколько минут у одного из соседних домов по подозрению в этом был задержан 35-летний мужчина.

Как добавил собеседник агентства, предположительно, подозреваемый снял флаг с крепления на стене дома и бросил в урну.

Он уточнил, что флаг на месте полицейские не обнаружили. Как выяснилось, его достал из урны работник жилищно-коммунальной службы и отнес в помещение ЖКС, сказал источник.

Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Официальным комментарием пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "Интерфакс" пока не располагает.