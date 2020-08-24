В России прирост случаев COVID-19 за сутки обновил минимум с апреля

Жители Москвы в метро Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 744 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Суточный прирост вновь обновил минимум с конца апреля: 18 августа в России было 4 748 новых случаев.

За сутки зафиксированы 65 летальных исходов, выздоровели 2 456 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 961 493 случая коронавирусной инфекции, 16 448 умерших и 773 095 выписанных. Лечение продолжают 171 950 человек.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зафиксировано 625 новых случаев COVID-19. Умерли десять человек, выздоровели 863 пациента.

По информации оперативного штаба, еще 182 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Санкт-Петербурге, 148 - в Московской области, 131 - в Ростовской области, 129 - в Ставропольском крае, 127 - в Свердловской области, 115 - в Красноярском крае, 114 - в Нижегородской области, 112 - в Волгоградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.