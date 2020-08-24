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ФСБ задержала в Татарстане финансиста ИГ за вербовку россиян

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), в Татарстане, занимавшегося финансированием террористов, вербовкой и отправкой завербованных в Сирию.

По заданию эмиссаров ИГ задержанный вербовал и переправлял граждан России и стран СНГ на территорию Сирии.

Установлены его преступные связи в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Обнаружены и задокументированы схемы финансирования участников "ИГ", а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию, сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям 205.1 (содействие террористической деятельности), 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

"В ходе проведенных обысков по местам жительства задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные документальные материалы, подтверждающие его преступную деятельность", - сообщили в ЦОС.

ФСБ Татарстан Сирия

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