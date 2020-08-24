В пострадавшей от взрыва многоэтажке в Ярославле спасли 150 животных

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Ярославского пожарно-спасательного гарнизона эвакуировали из многоквартирного дома в Ярославле, где в пятницу вечером произошел взрыв, порядка 150 домашних животных.

"Спасено около 150 животных. Некоторые вели себя спокойно, даже дружелюбно, но больше половины были напуганы, с ними спасатели обращались особенно внимательно и осторожно. Спасать приходилось разных животных, но больше всего кошек и маленьких котят", - сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, некоторым животным понадобилась помощь ветеринаров.

В минувшую пятницу вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Взрыв произошел в квартире второго подъезда на четвертом этаже. Повреждено 12 квартир: из них 6 уничтожено полностью, 6 – частично.

Погибли три человека – две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали, трое из них находятся в больницах города. Десятки человек были эвакуированы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).