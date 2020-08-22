Пострадавшие при взрыве газа в Ярославле получат по 200 тыс. рублей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области выделят по двести тысяч рублей из резервного фонда пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в Ярославле, сообщил в субботу губернатор региона Дмитрий Миронов.

"По 200 тыс. рублей будет выплачено тем, кто сейчас находится в больницах. Также мы в понедельник будем принимать решение по выплатам за утерю единственного жилья", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В правительстве региона ранее в субботу сообщили, что семьям погибших будет выделено по 1 млн рублей. В пресс-службе облправительства журналистам уточнили, что в одной семье - двое погибших, она получит 2 млн рублей.

Накануне вечером в результате взрыва газа обрушилась часть жилого дома на улице Батова. Погибли три человека - две женщины и восьмилетний ребенок. Четыре человека пострадали.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают утечку газа в качестве основной версии взрыва в ярославской многоэтажке.

Власти Ярославской области пообещали оказать помощь с жильем пострадавшим.

Как сообщили в правительстве региона, при взрыве газа в доме в Ярославле пострадали 12 квартир: шесть квартир полностью уничтожены, еще шесть - частично повреждены.