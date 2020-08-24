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Электростанции "Т Плюс" и "ТГК-1" эвакуировали из-за угроз минирования

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Персонал значительной части электростанций ПАО "Т Плюс" был эвакуирован в понедельник из-за анонимных угроз минирования, следует из серии сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Ситуация коснулась объектов "Т Плюс" сразу в десяти регионах (всего компания представлена в 16 регионах РФ), включая Чувашию, Свердловскую, Самарскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Владимирскую области, а также Мордовию и Коми.

Аналогичные сообщения поступили на объекты ПАО "ТГК-1" в Карелии (Петрозаводская ТЭЦ) и Мурманской области (Апатитская ТЭЦ, Южная, Центральная, Восточная котельные Мурманской ТЭЦ).

Во всех случаях в ходе проверки территорий электростанций взрывных устройств не нашли.

"Ситуация находится на особом контроле департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России", - сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго.

"Интерфакс" ожидает комментарий от "Т Плюс". В ТГК-1 не стали комментировать ситуацию.

"Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

ТГК-1 объединяет 52 электростанции в Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. ТГК-1 контролируется "Газпромом" (MOEX: GAZP), 29,45% акций владеет финский концерн Fortum Power & Heat Oy.

Т Плюс ТГК-1

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