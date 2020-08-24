Что произошло за день: понедельник, 24 августа

Заявление немецких врачей об отравлении Навального, высылка российского дипломата из Австрии, инцидент на белорусско-литовской границе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Немецкие врачи пришли к выводу, что Алексея Навального отравили. В клинике Charite сообщили, что у оппозиционера диагностирована интоксикация веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме, его лечат атропином. Между тем в омской больнице заявили, что при поступлении у Навального не было выявлено следов ингибитора холинэстеразы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала найти и наказать виновных в случившемся.

- Австрия впервые объявила персоной нон-грата российского дипломата. По данным Kronen Zeitung, он на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в IT-компании. МИД России вызвал посла Австрии Йоханнеса Айгнера и объявил о зеркальной высылке австрийского дипломата.

- В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля. Прирост составил 4 744 случая, из них на Москву пришлись 625. Между тем специалисты Университета Гонконга заявили, что, вероятно, зарегистрировали первый случай повторного заражения.

- Минобороны Белоруссии заявило о запуске зонда из восьми воздушных шаров с территории Литвы. В министерстве отметили, что шары представляли угрозу для авиасообщения, а также могли нести на себе яд или взрывчатку. В свою очередь в Вильнюсе заявили о нарушении границы белорусским вертолетом. Стороны направили друг другу ноты протеста.

- Минприроды РФ добилось решения о признании Куштау памятником природы. В министерстве сообщили, что глава Башкирии Радий Хабиров прислал обращение о создании особо охраняемой природной территории на шихане.

- Адвокат Эльман Пашаев снова будет представлять интересы актера Михаила Ефремова в суде. Адвокат потерпевших Александр Добровинский в разговоре с "Интерфаксом" объяснил ситуацию попыткой затянуть процесс.

- Республиканцы официально выдвинули Дональда Трампа кандидатом в президенты США. На съезде в городе Шарлотт он заручился поддержкой республиканских делегатов из всех штатов.