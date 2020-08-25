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Очередная серия "минирований" зафиксирована в Новосибирске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса Новосибирской области, поступивших на электронную почту организаций 25 августа, говорится в сообщении Антитеррористической комиссии региона.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время частично проведенными проверочными мероприятиями на объектах признаков закладки взрывных устройств не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова - председателя антитеррористической комиссии региона.

Отмечается, что по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий 13, 20 и 21 августа 2020 года, когда "заминировали" суды, налоговые инспекции, отделения банков и объекты здравоохранения, информация не подтвердилась.

Новосибирская область

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