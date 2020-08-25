СГК эвакуировал персонал в Алтайском крае из-за сообщений о минировании ТЭЦ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Признаков наличия взрывных устройств на энергообъектах Бийска и Барнаула в Алтайском крае пока не обнаружено, сообщили агенству "Интерфакс" в пресс-центре Алтайского филиала СГК.

"25 августа на почту приёмных ТЭЦ СГК в нескольких городах поступили анонимные сообщения о минировании объектов. Незамедлительно проинформированы правоохранительные органы, проведена эвакуация персонала. На объектах частично завершена проверка с привлечением специальных ведомств, кинологов и саперов - признаков закладки взрывных устройств не обнаружено", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что станции работают в штатном режиме.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что анонимные сообщения о минированиях поступили во вторник на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, БТСК в Барнауле и "Бийскэнерго". Сообщения поступили с электронных адресов, зарегистрированных зарубежом.