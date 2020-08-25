Российские биржевые индексы выросли в пределах 0,6%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение COVID-19, а также на фоне дорожающей нефти из-за угрозы урагана в Мексиканском заливе. Лидерами роста остаются бумаги "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6%, до 3047,14 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% и составил 1286,07 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подешевел на семь копеек, до 74,6 рубля. Золото подешевело на 0,1%, до $1936,4 за тройскую унцию.

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1,5%), "Мосбиржи" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Мечела" (+0,6% и +1,3% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%).

Подросли котировки "Детского мира" (+0,9%), несмотря на не очень оптимистичный отчет ритейлера за II квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 28,6% в годовом выражении, до 1,357 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" в апреле-июне выросла на 4,4%, до 3,514 млрд рублей.

"Детский мир" сообщил, что планирует увеличить долю онлайн-продаж до 45% от общей выручки в среднесрочной перспективе.

Просели котировки АФК "Система" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

В США индексы в понедельник выросли на 0,6-1,4%, обновили максимумы индексы S&P 500 (+1%) и Nasdaq (+0,6%) на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Улучшению настроений способствовали новости о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США официально санкционировало использование плазмы, взятой у переболевших коронавирусом людей, для лечения инфицированных пациентов. В то же время глава FDA Стивен Хан отметил, что это решение еще не получило полного одобрения и пока проводится оценка эффективности этого метода.

Financial Times узнала, что президент Дональд Трамп может поручить FDA одобрить экспериментальную вакцину, разработанную AstraZeneca Plc и Оксфордским университетом, до ноябрьских выборов.

С начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на вечер понедельника превысило 23,5 млн человек, по данным американского университета Джонса Хопкинса. Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило более 810 тыс., излечились более 15 млн заразившихся.

При этом участники рынка проигнорировали слова Трампа, что он не исключает при определенных условиях прекращения экономического сотрудничества с Китаем.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,6%), поскольку инвесторы надеются на взятие под контроль ситуации с пандемией коронавируса на фоне разработки методов лечения.

Исследователи в Гонконге выявили возможный первый случай повторного заражения коронавирусом, предположив, что иммунитет к болезни длится лишь несколько месяцев.

"Вероятно, молодой и здоровый пациент второй раз заразился COVID-19 через 4,5 месяца после первого заражения", - говорится в заявлении ученых Университета Гонконга. Как отмечает The New York Times, такие данные могут означать, что иммунитет к коронавирусу сохраняется всего несколько месяцев.

Инвесторы также ждут начала двухдневного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, на котором в том числе ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики".

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

Поддержку нефтяным ценам оказывает напряженная ситуация в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана. К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на дорожали в Лондоне на 0,3%, до $45,27 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на 0,1%, до $42,58 за баррель.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - "Марио" - стал более слабым, тогда как другой - "Лаура", вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.