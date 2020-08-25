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ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Lindt

ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Lindt
Фото: Reuters

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории РФ и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия, говорится в сообщении ФАС. При этом при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции.

По мнению ФАС, такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы.

"Позиционирование товаров и услуг под обозначениями "стандарт", "традиции", "качество" того или иного региона давно вошли в практику маркетингового продвижения во всем мире. Однако, когда производители предлагают российским потребителям по разным причинам адаптированные товары и не информируют их об этом, ведомство видит в таких действиях признаки нарушения антимонопольного законодательства", - отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

"Такое поведение производителей может привести к перераспределению спроса на рынке и получению ими необоснованной выгоды, что, в свою очередь, негативно сказывается на конкуренции", - полагает он.

В декабре 2019 года ФАС России выдала ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" и другим компаниям предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По ходатайствам "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" ФАС продлила срок исполнения предупреждения до 31 июля 2020 года. Однако компания так и не представила информацию о его исполнении.

Lindt & Sprüngli (Швейцария) производит шоколадные изделия на 12 собственных фабриках в Европе и США. Выручка компании в 2019 году составила 4,51 млрд швейцарских франков.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" в 2019 году составила 2,725 млрд рублей, чистая прибыль – 83,87 млн рублей.

ФАС Lindt

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