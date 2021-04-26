Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

ФАС не нашла отличий между зарубежным шоколадом Lindt и его аналогом в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях производителя шоколада Lindt, которого ранее заподозрила в нарушении закона о конкуренции из-за отличий продукции для российского рынка и других стран.

"Нарушений мы не нашли. Но опыт большой, который мы получили в рамках этой работы, нам позволяет свои знания и компетенции в этом вопросе дальше развивать, и такие проверки, конечно, мы будем и дальше проводить, но уже учитывая такие особенности, которые касаются наличия натурального сырья и его отличий при производстве различных товаров", - сказал журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Насколько я понимаю, на это обратили внимание и прочие производители, оценили наши возможности и приняли, так скажем, в рамках антимонопольного комплаенса, определенные меры у себя, для того, чтобы не допускать каких-то отличий по качеству", - отметил он.

Ранее сообщалось, в августе 2020 года ФАС возбудила дело в отношении ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Ведомство отмечало, что в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории РФ и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия. При этом, как отмечается, при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции.

По мнению ФАС, такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы.

ФАС Lindt

Новости по теме

Новости

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

Встреча Путина и Байдена планируется летом

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи получил патент на COVID-вакцину в виде спрея

Пандемия коронавируса

Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус

Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус

Прокуратура Москвы приостановила работу "Штабов Навального"

На длинных майских праздниках будут отдыхать менее четверти россиян

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Эксперты назвали РФ одним из мировых лидеров по военным расходам

Прокуратура выявила картельный сговор почти 20% поставщиков лекарств

Возбуждено дело об издевательстве над пенсионеркой в московской больнице

В России за сутки зарегистрировали еще 8,8 тыс. пациентов с COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 8,8 тыс. пациентов с COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');