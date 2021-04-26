ФАС не нашла отличий между зарубежным шоколадом Lindt и его аналогом в РФ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в действиях производителя шоколада Lindt, которого ранее заподозрила в нарушении закона о конкуренции из-за отличий продукции для российского рынка и других стран.

"Нарушений мы не нашли. Но опыт большой, который мы получили в рамках этой работы, нам позволяет свои знания и компетенции в этом вопросе дальше развивать, и такие проверки, конечно, мы будем и дальше проводить, но уже учитывая такие особенности, которые касаются наличия натурального сырья и его отличий при производстве различных товаров", - сказал журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Насколько я понимаю, на это обратили внимание и прочие производители, оценили наши возможности и приняли, так скажем, в рамках антимонопольного комплаенса, определенные меры у себя, для того, чтобы не допускать каких-то отличий по качеству", - отметил он.

Ранее сообщалось, в августе 2020 года ФАС возбудила дело в отношении ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Ведомство отмечало, что в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории РФ и в странах Западной Европы, обнаружены качественные различия. При этом, как отмечается, при продвижении шоколада Lindt компания делала акценты на давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции.

По мнению ФАС, такие сведения, размещенные на упаковках шоколада, очевидно формируют у потребителя впечатление, что ему предлагается такой же товар, какой производится и реализуется под тем же брендом в странах Западной Европы.