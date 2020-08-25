В России выросла задолженность по алиментам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Федеральной службе судебных приставов констатируют рост суммы задолженности по выплатам алиментов в России, заявил глава ведомства Дмитрий Аристов президенту Владимиру Путину.

По его словам, количество производств по таким делам за три года снизилось на 9%, "остаток 796 тысяч таких производств". За то же время сумма долгов по алиментам выросла на 18% до 156 млрд рублей, сказал Аристов. Он назвал ситуацию "большой проблемой" и попросил впоследствии дать ему возможность высказать предложения ФССП в связи с этим.

Аристов также доложил, что за три года его ведомство помогло взыскать 47 млрд рублей долгов по зарплате.

Также в сферу обязанностей ФССП входит "розыск и отобрание ребенка в рамках судебных решений", напомнил директор службы.

"За три года 516 детей, скрываемых родителями, разыскали, передали в основном матерям для воспитания. К сожалению, отцы очень тщательно, бывает, скрывают своих детей, нанося травму в первую очередь, конечно, ребенку", - поделился чиновник.