Что произошло за день: вторник, 25 августа

Москва отказалась от троллейбусов, в Кремле не увидели повода для расследования в болезни Навального, сменился глава Белорусской православной церкви

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили об отсутствии повода для расследования ситуации с Алексеем Навальным. В МИД РФ, в свою очередь, назвали оскорбительными обвинения в адрес России о сокрытии истины. Между тем в Госдуме организуют проверку, чтобы выяснить, не было ли происшествие провокацией иностранных государств. Клиника Charite во вторник не стала проводить брифинг по состоянию пациента.

- Москва спустя 85 лет прекратила троллейбусное движение. На всех маршрутах троллейбусы заменены на автобусы и электробусы. Сохранится лишь маршрут от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, по которому будет ездить ретротехника.

- В России за сутки зафиксированы еще 4 696 случаев COVID-19. На Москву пришелся 681 случай. Между тем эксперты прокомментировали сообщение о повторном заражении коронавирусом главы Тувы. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что подобное возможно при ослабленном иммунитете, а бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предположил, что Шолбану Кара-оолу неправильно поставили диагноз в мае.

- ВС Белоруссии отказал Светлане Тихановской в возбуждении дела по итогам выборов президента. Аналогичные ответы на свои жалобы получили экс-кандидаты Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая. Тихановская по видеосвязи с комитетом Европарламента по международным делам заявила, что протесты являются мирной революцией и не направлены ни против России, ни в ее пользу. Ситуацию в Белоруссии во вторник обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

- Синод РПЦ сменил главу Белорусской православной церкви. Митрополит Павел возглавил Кубанскую митрополию, а его пост в Белоруссии занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

- ФАС возбудила дело в отношении российской "дочки" Lindt. Расследование связано с тем, что под одним и тем же брендом в России и странах Западной Европы продают шоколад разного качества.

- Суд Иркутска вынес приговор по делу о смертельном отравлении "Боярышником" 63 человек. Пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области получили от семи до девяти лет колонии общего режима.