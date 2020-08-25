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Виновники смерти 63 иркутян от "Боярышника" получили до 9 лет колонии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Иркутска вынес приговор по резонансному делу о смертельном отравлении 63 жителей города спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" в декабре 2016 года.

Семь фигурантов дела - пять выходцев из Азербайджана и две жительницы Иркутской области - получили от 7 до 9 лет колонии общего режима, приговор оглашался пять дней. Они признаны виновными по ч.3 ст.238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек), сообщила пресс-служба суда.

Как уточнили "Интерфаксу" в суде", Сулейман Рустамов и Рахман Мехдиев получили по девять лет лишения свободы, Юлия Мелентьева - 8,5 лет, Сеймур Алиев - восемь лет, Заур Абилов и Светлана Красноярова - по 7,5 лет, Анар Бабаев - семь лет колонии.

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Рассмотрение уголовного дела началось в октябре 2018 года. Один из обвиняемых - предприниматель Мехдиев - находился под стражей, остальные - под подпиской о невыезде и под домашним арестом.

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года Мехдиев купил у таксиста Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок с этикеткой "Боярышник" по 250 мл и отдал на продажу в свой павильон продавщице Мелентьевой. Почти все бутылки были проданы с 13 по 17 декабря. После употребления этой жидкости умер 61 человек.

Кроме того, еще двое обвиняемых, Алиев и Бабаев, также купили у таксиста метанол, разлили и продали администратору минимаркета Абилову, где продавщицей была Красноярова. От употребления этой партии "Боярышника" умерли две женщины.

Позже экспертиза показала, что содержание метанола в "Боярышнике" составляло от 50% до 90%.

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Незамерзающая стеклоомывающая жидкость для автомобилей из метилового спирта (метанола), который является сильным ядом и запрещен к использованию в бытовых целях, была незаконно изготовлена в сентябре-ноябре 2016 года на одном из предприятий Иркутска. В ноябре-декабре 2016 года работник этого предприятия продал более 300 литров метилового спирта 55-летнему таксисту для использования в автохозяйстве, а тот сбыл 160 литров спирта людям, занимающимся незаконным кустарным производством "Боярышника". У них "Боярышник" с метанолом купили хозяева двух продуктовых павильонов, продавцы которых продавали его в качестве спиртного напитка. В результате 63 человека скончались, здоровью 11 был причинен вред.

В конце декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышни" погибли 76 человек. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в жидкости, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Иркутск Боярышник

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