Нашлась пропавшая четыре дня назад в Крыму школьница из Башкирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Крымские волонтеры нашли в Ялте школьницу из Башкирии, которую искали с пятницы больше ста человек, сообщила представитель главного следственного управления СКР по республике Ольга Постнова журналистам во вторник.

"В настоящее время она доставляется в следственный отдел по Ялте для выяснения всех обстоятельств ее безвестного исчезновения. По предварительным данным, в период ее отсутствия преступлений в отношении нее совершено не было", - уточнила Постнова.

Жизни и здоровью девушки ничто не угрожает.

Как сообщалось, об исчезновении девушки 21 августа заявила ее бабушка, с которой они отдыхали в городе Саки. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В поисках были задействованы следователи, полицейские, спасатели и волонтеры - всего более ста человек.