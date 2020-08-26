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На дне Мсты нашли 36-метровую плоскодонку позапрошлого века

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Дайверы нашли на дне реки Мста в Боровичском районе Новгородской области грузовое судно имперских времен, сообщили "Интерфаксу" в боровичской компании, специализирующейся на организации сплавов по этой порожистой новгородской реке.

"На глубине около 3 м аквалангисты обнаружили затонувшую барку, о которой рассказывали местные жители", - пояснил собеседник.

При видимости в 1 м дайверы провели первичное обследование судна и предварительно установили, что его длина составляет около 36 м, ширина - 8 м. Возраст барки исследователи оценили в 150-170 лет. Согласно их версии, на этом судне с одного из боровичских месторождений доставлялась в Санкт-Петербург белая гашеная известь, которая использовалась в строительных работах.

Аквалангисты подняли со дна реки фрагменты бочек и различного судового инвентаря, который впоследствии передадут в Музей боровичских лоцманов. Исследователи взяли образцы перевозившейся на барке извести, чтобы сравнить их с известью, добывавшейся под Боровичами.

Ожидается, что в среду подводные работы на Мсте продолжатся. Дайверы попытаются размыть корпус судна. Они надеются найти якоря. "Обычно на якоря наносились надписи, благодаря которым можно определить, что это была за барка", - добавил собеседник.

Барка - значительное по размерам плоскодонное судно, применявшееся в имперской России для перевозки грузов по крупным водоемам и рекам.

Новгородская область Мста

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