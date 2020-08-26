После ДТП с автобусом в Калмыкии возбуждено уголовное дело

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В связи с гибелью трех человек в ДТП с грузовиком и автобусом МВД Калмыкии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока полицейским не удалось допросить водителя автобуса и его сменщика: они попали в больницу с травмами. Поэтому следствие еще не смогло предварительно установить причины аварии.

Трое погибших - пассажиры автобуса. Пострадали еще три пассажира с передних сидений.

ДТП произошло глубокой ночью в среду в Черноземельском районе Калмыкии. Столкнувшиеся машины следовали в одном направлении. Автобус вез пассажиров из Махачкалы в Москву.