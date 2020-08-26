Правительство разрешило въезд в РФ иностранных тренеров и спортсменов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство сняло ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физкультуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что это решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

В пресс-службе правительства напомнили, что с марта 2020 года в связи угрозой распространения COVID-19 иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничения сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

"Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки", - подчеркивается в сообщении.