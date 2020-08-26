Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера "Додо пицца"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников. Похитители сняли с его счетов 3,6 млн рублей, заставили подписать обязательство о выплате 32 млн рублей долга и отпустили.

По словам Овчинникова, Горецкий при содействии адвокатского бюро Москвы "Закон", добился возбуждения уголовных дел в Латвии - по статье о насильственном захвате человека, и в Москве - о краже. На прошлой неделе в Москве был задержан один из подозреваемых, ему предъявили обвинение в разбое.

По словам управляющего партнера бюро "Закон" Дмитрия Стасюка, удалось установить, что Горецкий, скорее всего, стал жертвой бригады разбойников, основу которой составляют уроженцы Днепропетровской области Украины, пишет "Коммерсантъ".

"Прошло уже почти год с того момента как меня похитили бандиты, продержали 5 дней в доме с мешком на голове и похитили у меня крупную сумму денег", - подтвердил Горецкий в фейсбуке и поблагодарил всех причастных за помощь в расследовании.

Летом 2019 года Горецкий объявил, что ищет инвестора для открытия нескольких ресторанов в Польше. Ему через телеграм некий Михаил предложил под этот проект 2 млн евро от себя и отца. Он объяснил, что управляет в Барселоне семейными отелями, в Москву приехать не может и предложил встретиться с его племянником Олегом, а затем - с его отцом в Риге или Барселоне.

Встреча с Олегом прошла в "Кофемании" на Новом Арбате. Потом Горецкого пригласили на переговоры в Ригу 26 сентября. Там его встретил Олег, привез на виллу в Юрмалу, а в особняке ему распылили в лицо перцовый газ из баллончика, повалили на пол, связали руки, завязали глаза.

Угрожая убийством, у него узнали пароли от всей техники и всех аккаунтов, и в течение пяти дней снимали деньги с его счетов. Снять все сразу не позволили банковские лимиты. В течении этого времени он оставался связанным и его заставляли подтверждать транзакции, а также поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи. Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании, пишет Овчинников.

В первую очередь похитители онлайн дистанционно продали принадлежавшие Горецкому акции из инвестпорфеля, сформированного в Тинькофф-банке, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы следствия. В частности, они продали бумаги Сбербанка, "Газпром нефти", "Норникеля", "Яндекса" и Ferrari. После сделок они успели перевести на свои счета только 231 000 рублей. После этого вмешалась служба безопасности банка, потребовала включить видеосвязь и в итоге карту заблокировала.

С платиновой карты Сбербанка Горецкий перевел похитителям 3 млн рублей, дав распоряжения своему бухгалтеру через Телеграм и переводя их на их счета порциями по 50 000 - 100 000 рублей, каждый раз подтверждая сделки.

После этого участник банды, называвший себя сотрудником ФСБ, сказал, что Горецкий считается крупным мошенником и есть поручение его задержать. По его словам, он увидел, что похищенный - "нормальный парень", и пообещал "разрулить" ситуацию со следствием за 1 млн рублей. В результате Горецкий через помощника в Москве передал одному из сообщников похитителей 900 000 рублей наличными, которые хранились у него дома.

Человек, предложивший Горецкому 2 млн евро инвестиций, заявил похищенному, что из-за него его семья понесла крупные потери и потребовал компенсации. Также он потребовал возмещения затрат семьи на "выманивание в Латвию" Горецкого и "работу людей в этой стране". Общий долг бизнесмена был оценен в 35 млн рублей.

В итоге Горецкого заставили подписать долговые обязательства на 32 миллиона рублей с графиком ежемесячных платежей по 150-350 тысяч, около десяти чистых листов, а потом еще и оставить отпечатки пальцев на каком-то пистолете, пригрозив подбросить это оружие, если он пожалуется в полицию, пишет Овчинников.

Горецкий думал, что его убьют, поскольку он видел некоторых участников банды в лицо. Но его оставили дома одного, велели подождать несколько часов и затем выходить.

"По признанию Володи, это были самые тяжелые часы в его жизни. Когда он вышел на улицу, перед домом его ждало такси, которое довезло Владимира до аэропорта. Преступники даже снабдили его билетом домой", - пишет Овчинников. На столе в коридоре Горецкий нашел свои документы, банковские карточки и деньги: 50 евро на трансфер в Риге и 750 рублей на оплату "Аэроэкспресса" в Москве, пишет "Коммерсантъ".

В Москве бизнесмен обратился в Бюро уголовного розыска Латвии и УМВД по Юго-Восточному округу столицы. Похищение он расценил как разбойное нападение и оценил ущерб в 4,918 млн рублей.

По словам Овчинникова, в "Додо пицца" провели собственное расследование с участием специалистов из компании Infosecurity, и установили почти всех похитителей по цифровым следам. Как рассказал Стасюк, выяснилось, что за два дня до похищения по крайней мере четверо "днепропетровских" выехали в Латвию на автобусе, совершающем рейсы Одесса—Киев—Рига, а в Риге их мог встречать еще один земляк, давно обосновавшийся в Латвии. Все данные расследования компании бюро "Закон" передало следствию.

"Олега" задержали в августе в Москве по возвращении из Турции. 20 августа он был арестован. По сведениям "Коммерсанта", это житель Тюменской области Андрей Феррис (урожденный Черепанов). Адвокат Стасюк заверил, что поиск остальных похитителей продолжается, их подозревают в совершении аналогичного похищения бизнесмена Андрея Коновалова в Таиланде.