Кремль не будет давать оценку событиям в Белоруссии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что какие-либо оценки со стороны официальной Москвы происходящего в Белоруссии означали бы вмешательство в дела этой страны.

Журналисты в среду обратили внимание пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова на то, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала происходящее в республике "мирной революцией".

Репортеры поинтересовались у Пескова, как в Кремле могли бы охарактеризовать ситуацию в Белоруссии и и оправдано ли применение белорусскими правоохранительными органами силы в отношении протестующих.

"В данном случае давать какие-то оценки происходящего в Белоруссии или давать оценку тем или иным действиям правоохранительных органов по обеспечению правопорядка означало бы вмешиваться во внутренние дела наших соседей - союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем", - сказал Песков.