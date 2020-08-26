МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель МиГ-31 после обнаружения приближавшегося над Баренцевым морем к границам РФ норвежского патрульного самолета, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Чтобы опознать воздушную цель и не допустить нарушения границы РФ в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

В Центре отметили, что приближающаяся к границе воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря.

После разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что весь полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ норвежским самолетом не допущено, заявили в Центре управления обороной.

Российские военные этим летом регулярно сообщают о перехватах иностранных самолетов-разведчиков стран НАТО, приближающихся к границам РФ со стороны Черного, Балтийского и Баренцева морей. Чаще всего, речь идет об авиации США, а также Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Италии и Норвегии.