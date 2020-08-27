В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила, что в Барнауле задержали военнослужащего Ракетных войск стратегического назначения Минобороны. Его подозревают в передаче сведений, составляющих гостайну, украинской разведке.

На него завели уголовное дело о госизмене. Он арестован.

За госизмену предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, штраф до полумиллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, и ограничение свободы на срок до двух лет.