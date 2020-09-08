Участник военно-исторического форума приговорен к 12,5 годам колонии за госизмену

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима гражданина России Андрея Жукова. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК).

Жуков был арестован в июне 2018 года.

Суд по его делу был закрытым, поскольку материалы дела имеют гриф "совершенно секретно".

По данным РБК, Жуков - капитан запаса российской армии, ранее проходил свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.