Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

Участник военно-исторического форума приговорен к 12,5 годам колонии за госизмену

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима гражданина России Андрея Жукова. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в госизмене (ст. 275 УК).

Жуков был арестован в июне 2018 года.

Суд по его делу был закрытым, поскольку материалы дела имеют гриф "совершенно секретно".

По данным РБК, Жуков - капитан запаса российской армии, ранее проходил свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.

Мосгорсуд ФСБ Москва Андрей Жуков

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
Пандемия коронавируса

За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрировали еще 5 099 случаев COVID-19

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

"Ростелеком" закрыл поисковик "Спутник"

Новая атомная подлодка "Казань" провела испытания в Белом море

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году
Пандемия коронавируса

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

Счетная палата проверит коронавирусные выплаты медикам

Школьницу выпустили из психдиспансера после принудительной госпитализации

Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');