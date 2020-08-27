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На сельских выборах в Красноярском крае не зарегистрировали кандидатов от ЕР

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Канском районе Красноярского края избирком Терского сельсовета отказал в регистрации всем кандидатам от "Единой России" на выборах местных депутатов. Причиной названа фальсификация избирательных документов, сообщила пресс-служба муниципального образования.

По документам избирательной комиссии, из 22 выдвиженцев отказ в регистрации получили десять выдвиженцев от "Единой России".

Эти выдвиженцы и их представители подали в избирком пять разных выписок из заседания местного политсовета партии "с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов". Кроме того, в каждом из трех решений регионального политсовета "Единой России" указаны разные фамилии кандидатов в депутаты, отметили в избиркоме.

"Учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением и фальсификацию избирательных документов (...) избирательная комиссия муниципального образования Терский сельсовет решила отказать (...) в регистрации кандидатом в депутаты Терского сельского Совета депутатов шестого созыва", - решил избирком.

Председатель территориальной избирательной комиссии Канского района Александра Игнатова уточнила "Интерфаксу", что день выдвижение кандидатов завершилось, а "партия "Единая России" в выборах депутатов Терского сельсовета не участвует".

Выборы в Терский сельсовет пройдут в единый день голосования - 13 сентября.

Красноярский край Терский сельсовет Канский район Единая Россия

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