В Астрахани ученые разработали систему распознавания цветов для слепых

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Аппаратно-программный комплекс распознавания цветов, созданный учеными Астраханского госуниверситета, позволяет незрячим людям самостоятельно подбирать себе гардероб и выбирать свежие продукты питания, сообщает пресс-служба вуза.

"Комплекс включает в себя аппаратную часть (удаленный микрокомпьютер, браслет) и программу, которая устанавливается на это устройство. Для решения задачи был использован микрокомпьютер с видеокамерой и дополнительным оборудованием. Его суммарная стоимость составляет $50-90", - говорится в сообщении.

При помощи микрофона, встроенного в прибор, владелец может отдать команду идентифицировать объект, после чего программа обрабатывает голосовую команду и выполняет алгоритм распознавания.

В вузе отметили, что сейчас существуют мобильные приложения стоимостью от $10 для тех же целей, но их использование не всегда бывает удобным: программу необходимо запускать и закрывать каждый раз для исключения ненужных срабатываний, кроме того, телефон приходится носить с собой постоянно.

Аналогичные устройства типа звукового определителя света австрийского производства стоимостью от $50 до $300, по данным университета, плохо работают при различных режимах освещенности и неудобны для постоянного ношения.

Предложенное астраханскими учеными решение призвано избавить незрячих людей от необходимости держать гаджет в руках, подчеркивается в сообщении.