Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия объявила норвежского дипломата персоной нон грата, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа Посол Королевства Норвегия в Москве Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте в пятницу.

Там подчеркнули, что его аккредитация в Российской Федерации будет прекращена в течение трех дней и отметили, что именно такой срок был отведен норвежцами для отъезда российскому сотруднику.

"С российской стороны было подчеркнуто, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее стало известно, что полиция в Осло задержала гражданина Норвегии по подозрению в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам. Его задержали после встречи с человеком, предположительно, являющимся сотрудником российской разведки.